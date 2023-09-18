BELPOL: здание лечкомиссии перестраивают под резиденцию Александра Лукашенко

В Минске в здании бывшей лечкомиссии будет размещена новая резиденция Александра Лукашенко. Расследование об интерьере дома опубликовали экс-силовики из BELPOL. По информации «Нашай Нівы», этот дом станет резиденцией главы Всебелорусского народного собрания.

Объединение утверждает, что в здании будет центральный пост охраны с видеостеной, пресс-центр, конференц-зал на 49 человек, два зала для переговоров, оружейная комната, пункт пропуска со сканером и металлодетекторами.

На третьем этаже должны располагаться зал совещаний, библиотека, рабочий кабинет, спальня и ванная комната.

В плане также указаны бассейн с отдельной вип-зоной, джакузи, два душа впечатлений — «Тропика» и «Сибирская ночь».

По информации объединения, ремонт и оборудование здания обойдется в 43 645 943 рублей.

Одним из косвенных подтверждений того, что это резиденция Лукашенко — представленные в расследовании документы, подписанные начальником Главного управления делами Лукашенко Евгением Галиным.

«Медиазона» нашла в информационной системе «Тендеры» часть закупок, о которых говорится в расследовании. Заявление на закупку двух душей впечатлений с июня 2022 года находится в статусе подачи. Торги по криосауне признаны несостоявшимися.

В здании на Красноармейской, 15 размещалась Центральная станция юных техников. После 1986 года — Республиканский диспансер радиационной медицины, позже — Республиканский клинический центр управделами Лукашенко.

Ранее издание Tochka.by писало, что у здания не было паспорта объекта, а по одной из версий в доме может располагаться президиум Всебелорусского народного собрания.