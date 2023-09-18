Экс‑сотрудника МТС Алексея Кузьмина приговорили к 7 годам колонии

Алексея Кузьмина, экс-сотрудника компании МТС и солиста группы «Закон гука» Минский городской суд приговорил к 7 годам колонии, пишет «Беларусь сегодня».

Кузьмина обвинили в разжигании вражды и грубом нарушении порядка (часть 6 статьи 16, часть 3 статьи 130 и статья 342 УК). По версии следствия, потерпевшими оказались 57 человек — силовики, пропагандисты, судьи чиновники и т.д.

Согласно материалам следствия, Кузьмин имел доступ к личной информации клиентов МТС и с 9 августа 2020 года до 8 апреля 2021 года «сливал» ее в телеграм-канал «Черная книга Беларуси». Также следствие посчитало, что «совместные действия Кузьмина с иными лицами повлекли нарушения работы транспорта и предприятий с причинением КТУП "Минсктранс" ущерба в размере чуть более 22 500 рублей».

Силовики задержали Алексея Кузьмина 26 октября 2022 года за то, что он якобы передавал личные данные силовиков в «Черную книгу Беларуси». В июле на госканале вышло «покаянное» интервью с ним.

Алексей Кузьмин — отец троих детей, один из которых с инвалидностью.