При возвращении в Беларусь силовики задержали журналиста Сергея Гордиевича

14 сентября при возвращении в Беларусь из Польши в пункте пропуска «Брест» силовики задержали журналиста Сергея Гордиевича, пишет Белорусская ассоциация журналистов. Известно об этом стало спустя 4 дня.

По информации БАЖ, вероятно, на границе у Гордиевича решили проверить телефон, после чего журналиста задержали и поместили в брестский ИВС. Организация предполагает, что на него составили протоколо по статье о распространеии экстремистских материлов (статья 19.11 КоАП).

В августе 2021 года Гордиевича приговорили к 1,5 годам колонии за сообщения в вайбере. Его обвинили в кевете (188 УК), оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

Согласно материалам дела, Гордиевич опубликовал в вайбер-чате «Реальный Дрогичин» сообщения, унижающие милиционеров Кивеля и Чернышкова. Также Гордиевича обвинили в том, что он «выразил резко негативную оценку» в адрес Александра Лукашенко, использовав слово «крыса». Сам корреспондент вину не признал.