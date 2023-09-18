Водителя МАЗа, обвиняемого в ДТП под Смолевичами, приговорили к 7 годам колонии

Водителя, обвиняемого в гибели 12 пассажиров и водителя маршрутки в ДТП под Смолевичами, приговорили к 7 годам колонии, пишет «Белта».

Беларуса обвинили по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек (часть 3 статьи 317 УК). В результате ДТП водитель микроавтобуса и 12 пассажиров погибли.

Согласно материалам дела, водитель, «зная о технической неисправности управляемого им самосвала МАЗ на 9-м км дороги Р69 Смолевичи — Шацк в Смолевичском районе утратил возможность управления и выехал на полосу встречного движения. Самосвал столкнулся с ехавшим навстречу маршрутным микроавтобусом Citroen».

20 февраля на дороге Смолевичи-Шацк грузовой автомобиль МАЗ столкнулся с маршрутным такси — в результате аварии на месте погибли 11 человек, еще двое скончались позже в больнице.