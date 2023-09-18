Силовики задержали гомельчанина, вернувшегося с заработков из Мариуполя; у него обнаружили патрон к автомату Калашникова

В Гомеле ГУБОПиК задержал ранее судимого за убийство гомельчанина, вернувшегося с заработков из Мариуполя. Он провез через границу патрон к автомату Калашникова, пишет «Флагшток» со ссылкой на газету «Маяк».

Беларус вернулся из Мариуполя в 2022 году, откуда привез патрон к автоматам системы Калашникова «АК-74», «АКС-74», «АКМ-74». Силовики обнаружили боеприпас при обыске дома, где жил гомельчанин.

Против беларуса возбудили уголовное дело за незаконное перемещение боеприпасов через границу (часть 1 статьи 333-1 УК) и за незаконные действия с боеприпасами (часть 2 статьи 295 УК). Гомельчанин находится в СИЗО.