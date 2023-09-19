25 человек погибли в результате атаки Азербайджана на Нагорный Карабах

25 человек погибли в результате атаки Азербайджана на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, 138 получили ранения, об этом сообщил уполномоченный по правам человека Гегам Степанян.

Министерство обороны Азербайджана сообщило сегодня о проведении «антитеррористических мероприятий» на территории Нагорного Карабаха и «применении высокоточного оружия против военных целей».

Позже президент Аремии Никол Пашинян выступил с заявлением. Как передает Русская служба «Би-би-си», он сказал в прямом эфире, что Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха, а Армения «никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе». Он заявил также, что армянских вооруженных сил на этой территории нет.

На фоне обострения конфликта в Карабахе в Ереване начались акции протеста c требованиями более активных действий по защите армян Карабаха. Люди собрались на площади Республики у здания правительства страны. Против них примели свето-шумовые гранаты, пишет российская «Медиазона».