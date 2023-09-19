Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» на территории Нагорного Карабаха

Азербайджан проводит «антитеррористические мероприятия» на территории Нагорного Карабаха и применяет «высокоточное оружие» против военных целей, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Минобороны страны пишет, что «в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера» с целью «пресечения широкомасштабных провокаций», «разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий», «нейтрализации» военной инфраструктуры и обеспечения безопасности мирных граждан Азербайджана.

Азербайджан подчеркнул, что проинформировал командование миротворческого контингента России и руководство Турецко-Российского Мониторингового Центра о начале боевых действий.

Минобороны Азербайджана пишет, что, что использует «высокоточное оружие» и бьет только по позициям Армении, а не по гражданскому населению.

В свою очередь Минобороны Армении в своем телеграм-канале сообщило, что по состоянию на 14:00 «ситуация на границах Республики Армения» относительно стабильная.

Армянский телеканал Factor TV пишет, что в Степанакерте объявлена воздушная тревога, Азербайджан наносит удары по Нагорному Карабаху.

В мае Армения и Азербайджан договорились о признании территориальной целостности друг друга, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании совета ЕАЭС.

Пашинян подчеркнул, что Армения готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры, а также открыть региональные коммуникации с Азербайджаном.

В свою очередь, глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения признала Карабах частью Азербайджана». Он также отметил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении.