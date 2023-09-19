Проект‑гид по киномероприятиям Минска «Культурны Кот» приостановил деятельность

Проект-гид по уникальным киномероприятиям Минска «Культурны Кот» приостанавливает свою деятельность. Об этом команда проекта сообщила на своей странице в фейсбук.

Авторы проекта написали, что уходят на безвременные каникулы, но не закрывают свой гид.

«Когда мы запускали афишу, предложение минских кинотеатров было разнообразным, и мы с воодушевлением рассказывали о классике мирового кино и цепляющих фестивальных новинках. Даже не самые избирательные зрители заметили, как сильно изменилась ситуация на экранах в последние месяцы. К сожалению, интересного для нас кино почти не осталось», — пишут авторы.

«Культурны Кот» известен показами мировых театральных премьер, спектаклей — проект TheatreHD, авторскими и фестивальными программами итальянского, корейского, японского, французского кино.