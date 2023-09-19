Депутаты приняли законопроект о приостановлении договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Польши и Чехии

Нижняя палата парламента приняла законопроект «О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Республики Польша и Чешской Республики», сообщает пресс-служба Палаты представителей.

Проект закона был разработан по инициативе МИД Беларуси. Согласно документу, Беларусь приостанавливает выполнение своих обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе, подписанному в Париже 19 ноября 1990 года, в отношении Польши и Чехии.

Это значит, что Беларусь перестанет предоставлять Польше и Чехии информацию, касающуюся обычных вооружений и техники страны. Кроме того, Беларусь не будет принимать от Польши и Чехии инспекции контроля ограничений по количеству обычного вооружения и техники.

«В отношении других государств-участников Республика Беларусь будет продолжать выполнять ДОВСЕ», — говорится в сообщении.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями шестнадцати государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора и вступил в силу 9 ноября 1992 года.

В первой редакции договор ДОВСЕ вводил ограничения на численность военной техники в Европе по пяти параметрам: танки, бронемашины, самоходные артиллерийские установки, самолеты и вертолеты для НАТО и стран Варшавского договора. Помимо этого, страны обязались предоставлять в Венский военный комитет и партнерам по договору информацию об арсеналах и перемещении войск и техники, а также принимать и проводить инспекции и другие меры взаимного контроля, описанные в документе.

21 марта правительство Польши принято решение о невыполнении ДОВСЕ в отношении Беларуси, Чехия уведомила о приостановлении обязательств по Договору перед Минском в августе 2022 года.