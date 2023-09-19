Прокурор в Швейцарии запросил для Юрия Гаравского год колонии и два года условно

Прокурор запросил для экс-бойца СОБРа Юрия Гаравского, которого во вторник, 19 сентября, начали судить в Швейцарии, три года лишения свободы c одним годом реального заключения и двумя годами условно, пишет «Новы час».

По мнению прокурора, Гаравского нельзя экстрадировать в Беларусь.

Гаравского обвиняют в причастности к насильственным исчезновениям людей, в Швейцарии его судят по механизму универсальной юрисдикции.

В суде Гаравский рассказал подробности похищения и убийства бывшего главы ЦИК Беларуси Виктора Гончара, экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко и бизнесмена Анатолия Красовского.

На суде Гаравский подтвердил, что участвовал в похищении тогдашнего главы МВД Юрия Захаренко 7 мая 1999 года. Но при этом заявил, что не знал, что будет происходить после того, как Захаренко положили в багажник машины. Он предполагал, что его отвезут за город, и с ним «будет проводиться беседа».

Согласно показаниям Гаравского, застрелен Захаренко был из пистолета, при помощи которого в Беларуси приводят в исполнение смертные приговоры. Юрий Гаравский заявил, что «держал в руках похожий». Кроме того, по его словам, он понял, что Захаренко намереваются убить только когда «Павличенко выстрелил в него».

По словам Гаравского, он участвовал и в «задержании» Юрия Гончара и Анатолия Красовского 16 сентября 1999 года по приказу Дмитрия Павличенко, который на тот момент был командиром СОБРа. Обвиняемый сказал, что «доставал Гончара из машины» и «специально разбил ему нос», чтобы на месте преступления остались пятна крови, «так как уже тогда понимал, что это преступление».

Еще двое бойцов СОБРа —Буцько и Барадач — задержали Анатолия Красовского. После этого машины с задержанными поехали «в сторону Бегомля». По пути машины останавливались на парковке, как рассказывает Гаравский, Дмитрий Павличенко тогда вышел из машины, через пять минут к нему подошел неизвестный мужчина, и заглянул в машину, после чего сказал «поднять им головы». Через некоторое время Юрий Гаравский услышал слова этого мужчины «да, это он».

Уже в Бегомле (Витебская область,) как заявляет Гаравский, Павличенко приказал достать из машин Юрия Гончара и Анатолия Красовского, и положить их рядом. После этого именно Павличенко, по его словам, два раза выстрелил каждому из них в спину. Через 5-10 минут Павличенко приказал раздеть убитых. Юрий Гаравский рассказал на суде, что раздевал Гончара, и когда снимал обувь, то обратил внимание на то, что на левой ноге у него не было большого пальца.



Все вещи убитых, как утверждает Гаравский, забрали и сожгли, кроме обуви, потому что обувь «долго горит». Тела похищенных закопали.

Экс-боец СОБРа заявил в суде, что в Беларуси у него остались документы, свидетельствующие о причастности Александра Лукашенко, Дмитрия Павличенко, а также Виктора Шеймана и Юрия Сивакова к убийствам, однако он «не смог их вывезти». О каких именно документах идет речь — не уточняется.

Юрий Гаравский выехал из Беларуси осенью 2018 года и попросил политического убежища в Швейцарии. Позже он связался с журналистами Deutsche Welle и рассказал об обстоятельствах похищения и убийства Захаренко, Гончара и Красовского. В 2022 году прокуратура Швейцарии возбудила против него уголовное дело. Потерпевшими по этому делу проходит дочь экс-министра Елена Захаренко и дочь бизнесмена Валерия Красовская.