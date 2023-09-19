Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о погибших и раненых в результате азербайджанских обстрелов

Представитель непризнанной Нагорно-Карабахской республики, уполномоченный по правам человека Гегам Степанян сообщил в твиттере о двух погибших и 11 раненных во время сегодняшнего обстрела со стороны Азербайджана.
Как пишет Степанян, один из погибших — ребенок, дети есть также и среди раненных.
Министерство обороны Азербайджана сообщило сегодня о проведении «антитеррористических мероприятий» на территории Нагорного Карабаха и «применении высокоточного оружия против военных целей».
Позже президент Аремии Никол Пашинян выступил с заявлением. Как передает Русская служба «Би-би-си», он сказал в прямом эфире, что Азербайдан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха, а Армения «никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе».
Никол Пашинян заявил также, что вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе нет.