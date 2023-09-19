Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о погибших и раненых в результате азербайджанских обстрелов

Представитель непризнанной Нагорно-Карабахской республики, уполномоченный по правам человека Гегам Степанян сообщил в твиттере о двух погибших и 11 раненных во время сегодняшнего обстрела со стороны Азербайджана.

Как пишет Степанян, один из погибших — ребенок, дети есть также и среди раненных.

There are multiple casualties and injuries among civilians including children. According to the data collected at this moment there are at least 2 causalities including one child and 11 injuries including 8 children caused by Azerbaijan’s attacks. pic.twitter.com/00OMH3f2cF — Gegham Stepanyan #StopArtsakhBlockade (@Gegham_Artsakh) September 19, 2023

Министерство обороны Азербайджана сообщило сегодня о проведении «антитеррористических мероприятий» на территории Нагорного Карабаха и «применении высокоточного оружия против военных целей».

Позже президент Аремии Никол Пашинян выступил с заявлением. Как передает Русская служба «Би-би-си», он сказал в прямом эфире, что Азербайдан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха, а Армения «никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе».

Никол Пашинян заявил также, что вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе нет.