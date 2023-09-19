Депутаты в первом чтении приняли законопроект о нотариусах, по которому некоторые документы можно будет оформить удаленно
Депутаты в первом чтении приняли законопроект о нотариусах, по которому некоторые документы можно будет оформить удаленно
19 сентября 2023, 20:13
 
 
 
 
 

Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности», пишет «Белта».

Документ в том числе уточняет, какие именно документы беларуские нотариусы смогут оформлять удаленно, то есть без присутствия заявителя. Как пишет Sputnik со ссылкой на министра юстиции Сергея Хоменко, речь идет о таких нотариальных действиях:

  • выдача свидетельства о праве на наследство;
  • выдача свидетельства об удостоверении полномочий исполнителя завещания;
  • выдача распоряжения о возмещении расходов, вызванных смертью
  • наследодателя, охраной наследства и управлением им, а также расходов на похороны наследодателя;
  • совершение исполнительных надписей;
  • свидетельствование верности перевода документов;
  • принятие на хранение электронных документов;
  • принятие денежных средств в депозит;
  • обеспечение доказательств, размещенных в интернете;
  • выдача дубликатов нотариальных документов.

Человек в таком случае может предоставить нужную информацию нотариусу по почте либо через информационную систему Беларуской нотариальной палаты (в этом случае заявления должны быть дописаны электронной цифровой подписью).

     