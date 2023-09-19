Депутаты в первом чтении приняли законопроект о нотариусах, по которому некоторые документы можно будет оформить удаленно

Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности», пишет «Белта».

Документ в том числе уточняет, какие именно документы беларуские нотариусы смогут оформлять удаленно, то есть без присутствия заявителя. Как пишет Sputnik со ссылкой на министра юстиции Сергея Хоменко, речь идет о таких нотариальных действиях:

выдача свидетельства о праве на наследство;

выдача свидетельства об удостоверении полномочий исполнителя завещания;

выдача распоряжения о возмещении расходов, вызванных смертью

наследодателя, охраной наследства и управлением им, а также расходов на похороны наследодателя;

совершение исполнительных надписей;

свидетельствование верности перевода документов;

принятие на хранение электронных документов;

принятие денежных средств в депозит;

обеспечение доказательств, размещенных в интернете;

выдача дубликатов нотариальных документов.

Человек в таком случае может предоставить нужную информацию нотариусу по почте либо через информационную систему Беларуской нотариальной палаты (в этом случае заявления должны быть дописаны электронной цифровой подписью).