Депутаты в первом чтении приняли законопроект о нотариусах, по которому некоторые документы можно будет оформить удаленно

Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности», пишет «Белта».
Документ в том числе уточняет, какие именно документы беларуские нотариусы смогут оформлять удаленно, то есть без присутствия заявителя. Как пишет Sputnik со ссылкой на министра юстиции Сергея Хоменко, речь идет о таких нотариальных действиях:
Человек в таком случае может предоставить нужную информацию нотариусу по почте либо через информационную систему Беларуской нотариальной палаты (в этом случае заявления должны быть дописаны электронной цифровой подписью).