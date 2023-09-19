Суд признал «экстремистской» атрибутику «Рады БНР»

Суд Центрального района Минска признал «экстремисткой» атрибутику «Рады БНР», информация об этом появилось в обновленном перечне на сайте Мининформа.

Суд вынес решение еще 12 сентября, но информация на сайте Мининформа появилась только сейчас.

Речь идет об ордене «Железного рыцаря», медалях «Ордена Погони», «За боевые заслуги» и медаль «к 100-летию БНР», а также их цифровые изображения.

Помимо символов и атрибутики экстремистскими материалами признали сайт «Рады БНР», канал на ютубе и интернет-страницы в телеграм, фейсбук, инстаграм и твиттер.

В обновленный список «экстремистских» материалов также попали телеграм-чат Virus Belarus, тик-ток канал chorny_cot, странички во Вконтакте «Катерина Царёва» и «Сяргей Маруковiч», и телеграм-канал «Экспозиция революционного анархизма (Э.Р.А)».

Рада Белорусской Народной Республики — высший государственный орган Белорусской Народной Республики. С 1919 года Рада БНР в изгнании. По состоянию на 2020 год Рада БНР — самое старое действующее «правительство в изгнании».