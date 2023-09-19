Латвия закроет погранпункт «Силене» на границе с Беларусью с 20.00 19 сентября, об этом со ссылкой на информацию от латвийской стороны сообщает Госпогранкомитет.

Ранее работа погранпункта была приостановлена из-за давления нелегальной миграции, пишет lsm.lv.

Издание сообщает, что это действия на границе предусмотрены изменениями в проекте распоряжения, одобренном латвийским правительством. В документе говорится, что работа пункта пропуска «Силене» (с беларуской стороны «Урбаны») на латвийско-беларуской границе приостановлена в целях обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения угрозы государству, связанной с нелегальной миграцией.

Закрыть один из пунктов пропуска на границе с Беларусью предложил начальник Государственной погранохраны Латвии Гунтис Пуятс 12 сентября. Причина тому — увеличение попыток незаконного пересечения границы

Чтобы существенно не влиять на грузоперевозки, на латвийско-беларуской границе продолжит работу один пункт пропуска — Патерниеки (с беларуской стороны «Григоровщина»).

За последние шесть дней сотрудники Латвийской Госпогранслужбы предотвратили попытку 894 человек незаконно пересечь латвийско-беларускую границу. За весь сентябрь Государственной пограничной службы предотвратили 1773 попытки лиц незаконно пересечь границу, а в августе было предотвращено в общей сложности 1615 попыток незаконного пересечения латвийско-беларуской границы.

Обновлено в 17.57 Добавлен комментарий Погранкомитета Беларуси, изменен заголовок.