Силовики задержали студента БНТУ за комментарии, написанные в 2020 году

Силовики задержали студента четвертого курса БНТУ из-за комментариев, написанных в 2020 году, видео с ним опубликовал провластный телеграм-канал «ГУ "База"».

Авторы канала утверждают, что задержанный в 2020 году писал комментарии «с призывами к разрушению своей страны», и «решил участвовать в незаконных перекрытиях дорог». По какой именно статье задержан студент — не сообщается.

Сам он на видео говорит, что учится в БНТУ, в 2020 году проводил летние каникулы в Мозыре, и «проезжал мимо митингов, выражая некую поддержку».