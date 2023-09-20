Жителя Новополоцка арестовали на 15 суток за фото 2012 года

Жителя Новополоцка Николая Юрцевича арестовали на 15 суток по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (часть 1 статьи 24.23 КоАП), пишет «Витебск, я гуляю!».

Суд состоялся 8 сентября, но о его результатах стало известно только сейчас. Согласно информации в «Банке судебных решений», поводом для ареста Юрцевича стало фото 2012 года, опубликованное во «Вконтакте». На нем мужчина стоял в военной каске, а внизу изображения был бело-красно-белый флаг с гербом «Погони».

В разделе «Фотографии» на странице задержанного нашли и изображения национального флага, висящего на стене.