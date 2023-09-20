Власти непризнанного Нагорного Карабаха приняли решение о прекращении огня и разоружении

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики приняли решение о прекращении огня и разоружении, сообщает издание 24news со ссылкой на информационный центр.

Власти Карабаха приняли предложение российской миротворческой мисии об прекращении огня. Согласно договоренностям с Россией, боевые действия должны прекратиться в 13:00 20 сентября.

«В течение двух дней упорных боев подразделения Вооруженных Сил Арцаха героически оборонялись от противника, превосходившего в несколько раз в живой силе и военной технике, нанеся ему наибольшие потери. К сожалению, арцахская сторона также имеет потери и раненых, а на некоторых участках противнику удалось прорваться к боевым позициям Сил обороны, взять под свой контроль ряд высот и стратегических узлов дорог», — говорится в заявлении.

Также в заявлении говорится о полном разоружении армии Карабаха и выводе тяжелой техники с территории непризнанной республики.

В результате атаки Азербайджана на Нагорный Карабах погибли 27 человек, более 200 человек получили ранения.