Суд приговорил предпринимательницу из Гомеля к 3 годам и 3 месяцам колонии за донаты и слив данных силовиков

Гомельский областной суд 18 сентября приговорил предпринимательницу и жену вокалиста этно-группы «Бан-Жвірба» Викторию Гаврилину к 3 годам и 3 месяцам колонии общего режима со штрафом в 100 базовых величин, пишет «Вясна».

Беларуску судили по статье о финансировании экстремистской деятельности (статья 361-2 УК) и за незаконные действия в отношении персональных данных (часть 3 статьи 203-1 УК).

Гаврилину задержали 27 января вместе с мужем Дмитрием, которого отпустили спустя 30 суток ареста. В апреле на беларуску возбудили уголовное дело, в том числе за неуплату налогов (статья 243).