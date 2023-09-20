Количество погибших в результате атаки Азербайджана на Нагорный Карабах выросло до 27 человек

27 человек погибли в результате атаки Азербайджана на Нагорный Карабах, сообщает омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Гегам Степанян. Более 200 человек получили ранения.

Обстрел Карабаха продолжался ночью. Около двух часов ночи в небе над Степанакертом заметили разведывательно-ударный беспилотник Harop. По мнению Степаняна, действия Азербайджана угрожают населению Нагорно-Карабахской республики, которое насчитывает 120 тысяч человек.

В 5 утра азербайджанские вооруженные силы обстреляли машину скорой помощи, которая везла из морга Степанакерта восемь тел, сообщил обмудсмен. Водитель автомобиля получил ранения и больше не сможет проводить эвакуацию.