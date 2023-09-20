Количество погибших в результате атаки Азербайджана на Нагорный Карабах выросло до 200 человек

Как минимум 200 человек погибли из-за атаки Азербайджана на Нагорный Карабах, 10 из них относятся к мирным жителям, рассказал омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Гегам Степанян.

По состоянию на вечер 20 сентября ранения получили 400 человек. Среди мирных жителей число раненых составляет 40 человек, 13 из которых — дети, сообщил он. Пятеро детей погибли.

По сведениям Гегама Степаняна, более чем 10 тысячам местных жителей пришлось покинуть дома из-за новой атаки.

❗️More than 10,000 people are currently evacuated from their native communities, forced to find a shelter in other settlements of Artsakh, where relative safety can be provided. Among them are women, children and elderly, many of whom have been displaced for several times in… pic.twitter.com/bfTpPMPyNE — Artsakh / Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman (@ArtsakhOmbuds) September 20, 2023

Днем власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики приняли решение о прекращении огня и разоружении. Согласно договоренностям с Россией, боевые действия должны прекратиться в 13:00 20 сентября.

Вечером 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к нации, в котором сообщил, что «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе «успешно завершились», в результате чего Азербайджан восстановил свой суверенитет.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило, что начало «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе.

В мае Армения и Азербайджан договорились о признании территориальной целостности друг друга, говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании совета ЕАЭС.