Гомельскую активистку Светлану Король обвиняют в клевете на Лукашенко (статья 367 УК), пишет «Гомельская Вясна».

Правозащитникам неизвестно, где и когда задержали пенсионерку.

По данным «Вясны», силовики задерживали Король в 2020 году и проводили «профилактические беседы».

Светлана Король — пенсионерка и велоактивистка из Гомеля, председательница областного общественного объединения «ВелоГомель». Раньше Король работала педагогом-организатором. В 2020 году женщина присоединилась к Гомельской Координационной Раде.

«Требования стандартные: освобождение политических заключенных, честные перевыборы, расследование всех случаев превышения служебных полномочий. Гомельский областной исполнительный комитет отказался от диалога с нами, ссылаясь на то, что мы не являемся зарегистрированной структурой», — описывала активистка работу областной Рады в интервью «Московскому комсомольцу».