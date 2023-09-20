«Вясна»: автора ютуб‑канала «Трэцi Рэгiён Беларусь», приговоренного к 5 годам колонии, перевели на тюремный режим

Автора ютуб-канала «Трэцi Рэгiён Беларусь» Олега Коновалова, приговоренного к 5 годам колонии, перевели в тюрьму №4 в Могилеве, пишет «Вясна».

Олега Коновалова задержали после возвращения в Беларусь из Украины в январе 2022 года.

В сентябре суд приговорил его к пяти годам колонии в условиях усиленного режима по обвинению по пяти статьям УК, включая разжигание вражды (статья 130 УК), а также оскорбление Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и грубое нарушении порядка (статья 342 УК).

В июле Коновалову предъявили обвинение в злостном неповиновении администрации колонии (часть 2 статьи 411 УК). Приговор суда неизвестен.