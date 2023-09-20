Экс‑боец СОБРа Юрий Гаравский выступил в швейцарском суде с последним словом; приговор вынесут на следующей неделе

Экс-боец СОБРа Юрий Гаравский выступил в суде с последним словом, пишет «Новы час». Приговор беларусу вынесут на следующий неделе в письменной форме.

«Паважаны суд. Вы зараз будзеце прымаць рашэнне. Калі вы вынесеце суровае рашэнне, больш ніхто ў свеце не будзе паведамляць пра злачынствы ўлады. Я прашу прабачэння ў блізкіх і сваякоў загінулых, разлічваю на справядлівае пакаранне швейцарскага суда», — сказал Гаравский в суде.

Прокурор запросил для Гаравского три года лишения свободы c одним годом реального заключения и двумя годами условно.

Юрий Гаравский выехал из Беларуси осенью 2018 года и попросил политического убежища в Швейцарии. Позже он связался с журналистами Deutsche Welle и рассказал об обстоятельствах похищения и убийства Захаренко, Гончара и Красовского. В 2022 году прокуратура Швейцарии возбудила против него уголовное дело. Потерпевшими по этому делу проходит дочь экс-министра Елена Захаренко и дочь бизнесмена Валерия Красовская.