Суд признал телеграм-канал беларуского политолога Дмитрия Болкунца «экстремистским»

Суд Барановичского района признал телеграм-канал беларуского политолога Дмитрия Болкунца «экстремистскими» материалами, такая информация появилась в обновленном перечне на сайте Мининформа.

Также «экстремистскими» признаны телеграм-каналы «Менская хандра» и «Гомель за Никиту Золоторёва». Тик-ток аккаунты «Беларуский партизан» и «Кастусь Калiноускi». Страницы в Инстаграм «borby_org. BOR. Неправительственная организация(НПО)» и volny.belarus. Ютуб-канал «Мирный БГУИР» и видеоролик «Жыве Беларусь | — Жодинские офицеры с обращением ксотрудникам ГОВД и др.правоохранительных органов»