«Хрысціянская візія»: минский Свято‑Елисаветенский монастырь купил девять автомобилей для российской армии

Минский Свято‑Елисаветенский монастырь за полгода купил для российской армии девять автомобилей, к таким выводам пришли авторы проекта «Хрысціянская візія».

Авторы проекта подсчитали количество купленных автомобилей проанализировав отчеты руководительницы «волонтерской группы "Помощь братьям"» монахини Евгении (Цивцивадзе), с которой регулярно сотрудничает и Свято-Елисаветенский монастырь.

В телеграм-канале «Помощи братьям» монахиня Евгения публикует благодарности в адрес монастыря, его духовника протоирея Андрея Лемешонка и монахини Александры (Ляховой), а также фото документов на машины и сами автомобили.

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«Очередные поклоны нашим дорогим жителям Беларуси, которые участвовали в сборе денежных средств на покупку очередной "буханочки". Отдельная благодарность матушке Александре за организацию помощи, за ее неравнодушие и горячее сердце. Низкий поклон духовнику обители, отцу Андрею Лемешонку за благословение помогать нашим воинам. Бог даст, скоро свидимся. Машина будет использоваться для вывоза раненых воинов с поля боя на Бахмутовском направлении и доставки их в полевые и стационарные госпитали», — сказано в очередном сообщении.