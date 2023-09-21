Лукашенко назвал «вбросом» информацию про новую резиденцию; по его словам, в этом здании соберут все закрытые фонды

Александр Лукашенко во время совещания по вопросам образования назван «идеологическим и информационным давлением» расследование BELPOL про строительство новой резиденции, передает пресс-служба Лукашенко.

— На нас началось уже идеологическое и информационное давление. Недавно появилась информация: «Лукашенко построил себе новую резиденцию, там, наверное, будет ВНС». Я думаю: где построил, кто построил? Без меня это не могли построить, — сказал Лукашенко.

По его словам бывшее здание лечкомиссии (в выступлении Лукашенко ее называл большей чиновничьей больницей) отдали председателю Минского горисполкома Владимиру Кухареву. Лукашенко сказал, что на первом этаже здания сделали «реабилитацию», а на втором он поручил собрать все закрытые благотворительные фонды.

- Сделали реабилитацию на первом этаже. На верхнем этаже поручил все благотворительные фонды, которые мы закрыли — собачек лечили, кошек и так далее — собрать под одной крышей, — рассказал Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что информацию о новой резиденции опубликовали, чтобы «подмочить власть».

18 сентября экс-силовики из BELPOL опубликовали расследование про новую резиденцию Лукашенко в здании бывшей лечкомиссии. По информации «Нашай Нівы», этот дом станет резиденцией главы Всебелорусского народного собрания.

Объединение утверждает, что в здании будет центральный пост охраны с видеостеной, пресс-центр, конференц-зал на 49 человек, два зала для переговоров, оружейная комната, пункт пропуска со сканером и металлодетекторами.

На третьем этаже должны располагаться зал совещаний, библиотека, рабочий кабинет, спальня и ванная комната.

В плане также указаны бассейн с отдельной вип-зоной, джакузи, два душа впечатлений — «Тропика» и «Сибирская ночь».