Журналиста Сергея Годиевича, задержанного при возвращении из Польши, арестовали на 15 суток за репост
Журналиста Сергея Годиевича, задержанного при возвращении из Польши, арестовали на 15 суток за репост
21 сентября 2023, 11:49
 
 
 
 
 

Журналиста Сергея Гордиевича, задержанного при возвращении из Польши, арестовали на 15 суток по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), рассказал «Медиазоне» знакомый Сергея.

Сергей Гордиевич был задержан в четверг 14 сентября на границе Беларуси и Польши. Ночь он провел в изоляторе, после чего его отправили в Дрогичин, где и состоялся суд. Судили журналиста за репост 2020 года в социальных сетях.

Сергей Гордиевич недавно вышел на свободу, он провел 1,5 года в колонии за сообщения в вайбере. Его обвинили в клевете (188 УК), оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

     