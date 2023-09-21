Журналиста Сергея Годиевича, задержанного при возвращении из Польши, арестовали на 15 суток за репост

Журналиста Сергея Гордиевича, задержанного при возвращении из Польши, арестовали на 15 суток по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), рассказал «Медиазоне» знакомый Сергея.

Сергей Гордиевич был задержан в четверг 14 сентября на границе Беларуси и Польши. Ночь он провел в изоляторе, после чего его отправили в Дрогичин, где и состоялся суд. Судили журналиста за репост 2020 года в социальных сетях.

Сергей Гордиевич недавно вышел на свободу, он провел 1,5 года в колонии за сообщения в вайбере. Его обвинили в клевете (188 УК), оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).