Жительницу Волковыска будут судить по восьми статьям УК, в том числе о создании экстремистского формирования

Генпрокуратура отчиталась о передаче в суд дела в отношении жительницы Волковыска, обвиняемой по восьми статьям УК, в том числе — о создании экстремистского формирования и разжигании вражды (части 1 и 2 статьи 361-1, часть 3 статья 130 УК).

По информации телеграм-канала «Суды и задержания. Гродно и область», речь идет о 30-летней Александре Каско. Александра была задержана в феврале 2023 года после возвращения в Беларусь из Польши. КГБ включил ее в «террористический» список.

Александре предъявлено обвинение по статьям о разжигании вражды, создании экстремистского формирования, а также незаконных действиях в отношении персональных данных (часть 3 статьи 203-1 УК), содействии экстремистской деятельности (части 1,2 статьи 361-4 УК), клеве на Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и оскорблении судьи (статья 391 УК).

По версии прокуратуры, Александра администрировала несколько телеграм-каналов, признанных «экстремистскими формированиями», размещала в них «оскорбительные» публикации и «распространяла информацию относительно планирования, организации, подготовки и совершения посягательств на основы конституционного строя и общественную безопасность» Беларуси.