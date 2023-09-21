Брестскую психологиню обвиняют по трем уголовным статьям за донаты в фонды и комментарии в телеграм

Брестскую психологиню Алесю Лянцевич обвиняют по трем уголовным статьям за донаты в в пользу фондов BySOL и ByHelp, а также оскорбление Николая Карпенкова в комментариях новостных постов в телеграм, пишет Брестсткая «Вясна».

Правозащитники сообщают, что Лянцевич обвиняют в финансирование экстремистской деятельности (статья 361-2 УК) за донаты в пользу фондов BySOL и ByHelp общей суммой в 97 долларов.

Также женщину обвинили в том, что она публично оскорбила (статья 369 УК) Николая Карпенкова. В комментариях под новостью про Карпенкова в телеграм-канале «Кулуары Kyky» Лянцевич написала: «Ещё один психопат».

Кроме того, Лянцевич написала 4 комментария про Лукашенко, которые гособвинение посчитало оскорблением президента (часть 1 статьи 368 УК).

На суде Лянцевич согласилась, что это она делала донаты. Но отвергла «экстремистские» мотивы, приписанные обвинением.

Правозащитники сообщают, что женщина уже 4 месяца находится в СИЗО. Прокурорка запросила Лянцевич суммарно 4 года лишения свободы.