Программиста в Минске судят 10 статьям УК, в том числе о грубом нарушении порядка и участии в экстремистском формировании

В Минском городском суде судья Дина Кучук начала рассмотрение дела программиста Максима Мнацаканова, его судят по 10 статьям УК, в том числе о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и участии в экстремистском формировании (часть 3 статьи 361-1 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Как сообщают правозащитники, в вину Мнацаканову ставят несколько комментариев, написанных в 2020-2021 годах, в том числе — в адрес судьи Александра Волка, вынесшего ранее несколько «политических» приговоров.

Программисту предъявлено обвинение по статьям о грубом нарушении порядка и участии в экстремистском формировании, а также о:

разжигании вражды (статья 130 УК),

оскорблении представителя власти (статья 369 УК),

оскорблении Лукашенко (статья 368 УК),

угрозы судье (статья 389 УК),

оскорблении судьи (статья 391 УК),

насилии либо угрозы насилием в отношении сотрудника органа внутренних дел (статья 364 УК),

насилии либо угрозы насилия в отношении должностного лица (статья 366 УК),

содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК).

Максим Мнацаканов был задержан в декабре 2022 года, КГБ внес его в «список лиц, причастных к террористической деятельности».