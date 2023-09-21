Программиста в Минске судят 10 статьям УК, в том числе о грубом нарушении порядка и участии в экстремистском формировании

В Минском городском суде судья Дина Кучук начала рассмотрение дела программиста Максима Мнацаканова, его судят по 10 статьям УК, в том числе о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и участии в экстремистском формировании (часть 3 статьи 361-1 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».
Как сообщают правозащитники, в вину Мнацаканову ставят несколько комментариев, написанных в 2020-2021 годах, в том числе — в адрес судьи Александра Волка, вынесшего ранее несколько «политических» приговоров.
Программисту предъявлено обвинение по статьям о грубом нарушении порядка и участии в экстремистском формировании, а также о:
Максим Мнацаканов был задержан в декабре 2022 года, КГБ внес его в «список лиц, причастных к террористической деятельности».