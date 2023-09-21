Разработчик игр Evolution Gaming закроет офис в Минске

Разработчик игр для онлайн-казино до конца года закроет офис в Минске, пишет Dev.by со ссылкой на письмо СЕО компании Мартина Карлсунда.

Как пишет издание, топ-менеджмент Evolution Gaming принял решение закрыть офис, проанализировав условия работы в Минске.



«В нынешней политической и социальной неопределенности в Беларуси мы, к сожалению, не гарантируем, что сможем выступать в качестве хорошего работодателя для наших сотрудников», — говорится в письме.

Компания открыла минский офис два года назад, планировалось, что он станет крупнейшим инженерным хабом в Европе.

Закрытие офиса затронет около 80 специалистов. По информации Dev.by, им предложили релокейт в польский офис компании.