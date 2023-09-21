Силовики задержали беларуса на границе, когда он возвращался в Беларусь из Польши

Силовики на границе задержали 46-летнего Олега Подлипского, пишет правозащитный центр «Вясна».

Олег Подлипский возвращался из Польши в Беларусь. Как пишут правозащитники, он был задержан 18 сентября и с тех пор не выходил на связь.

14 сентября при возвращении из Польши в Беларусь был задержан журналист Сергей Гордиевич, недавно вышедший на свободу после полутора лет колонии по обвинению в клевете (188 УК), оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

Исправлено 21 сентября. Вскоре после публикации новости «Вясна» удалила информацию о Подлипском.