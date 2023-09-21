Дмитрию Сущику, осужденному на полтора года колонии, суд добавил к сроку еще год и 15 дней

Дмитрия Сущика, осужденного на полтора года колонии, осудили снова по статье о злостном неповиновении администрации колонии (статья 411 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

В августе Дмитрий Сущик должен был выйти на свободу, но стал подозреваемым по новому уголовному делу. В итоге судья Наталья Козел приговорила его к еще году и 15 дня колонии.

Дмитрий Сущик был задержан в январе 2022 года российскими пограничниками при попытке выехать из страны. Уже через месяц его осудили на полтора года колонии по статьям об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК) и надругательстве над госсимволами (статья 370 УК).