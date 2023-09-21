Министр образования предложил ввести обязательную отработку для выпускников платных отделений вузов

Министр образования Андрей Иванец на совещании у Александра Лукашенко предложил ввести обязательную отработку для выпускников платных отделений вузов, пишет пресс-служба Лукашенко.

По мнению Иванца, «и бюджетник, и платник должен отрабатывать». Министр сказал, что соответствующие изменения готовятся для внесения в Кодекс об образовании.

Иванец напомнил, что выпускники дневной формы обучения на «бюджете» отрабатывают два года, целевики — пять лет. По мнению Лукашенко, этого недостаточно. «Может быть, еще и ориентировать где-то аккуратно, до семи лет. В противном случае не ходи в целевики», — сказал он.

— Неприемлемо для страны, когда специалисты уезжают за рубеж, а мы так спокойно к этому относимся. Вуз закончил, два года отработал. Что такое два года?! Это, считайте, мы его обучали в вузе и еще через наставничество опыт приобретает. Мы его обучаем два года на работе, в школе, допустим, если это учитель. И он или медик уезжает. Я считаю, что здесь должны действовать запретительные меры, — добавил Лукашенко.

В обязательном распределении для платников Лукашенко тоже не видит никаких противоречий. По его мнению, беларуское высшее образование стоит дороже, чем платят студенты.