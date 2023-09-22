Болгария выдворяет двух беларусов и россиянина

Болгария выдворяет двоих граждан Беларуси и россиянина, сказано в сообщении Госагентства нацбезопасности страны.

Их лишают права на проживание и и въезда в Болгарию на протяжении 5 лет. Ведомство не раскрывает имена и фамилии, но Reform.by уточняет, что речь о Николае Змееве, священнослужителе Русской православной церкви, протоиерее Евгении Павельчуке, и неназванном сотруднике подворья — их данные подтвердили в Службе коммуникации ОВЦС Московского патриархата.

«Меры применены в связи с их деятельностью, направленной против национальной безопасности и интересов Республики Болгария», — говорится в сообщении спецслужбы.

ГАНБ утверждает, что в отношении этих лиц были получены данные «о действиях, связанных с реализацией различных элементов гибридной стратегии Российской Федерации по целенаправленному воздействию на общественно-политические процессы в Республике Болгария в пользу российских геополитических интересов».

В Беларуси Павельчук был первым духовником православного военно-патриотического клуба «Дружина».