«Радыё Свабода»: в Гродно уволили нескольких директоров школ, где «большой процент учеников поступал за границу»

В Гродно нескольких директоров школ уволили за «высокий процент учеников, которые поступают за границу», утверждает «Радыё Свабода». По данным издания, администрация школ называет это «неудачной профориентацией».

Учительница одной из школ на условиях анонимности рассказала «Радыё Свабода» про смещенного с должности директора гимназии № 1 Бориса Себровского — теперь он преподает физику и астрономию.

Другая учительница описала случай с педсовета, на котором администрация школы сказала, что в учреждении «плохо ведется работа по профориентации». Учителям, чьи дети учатся за границей, сказали «лучше об этом молчать».

— Чтобы те, кто провел лето за пределами Беларуси, не написали, что так хорошо проводили время, — передало издание слова о том, что учителям не следует давать детям сочинение на тему «Как я провел лето».

По словам третьей собеседницы издания, поступление выпускников в Россию администрация также не одобряет, говоря, что «мы дружим с Россией, но образование у нас разное. Нельзя работать по российским учебникам».