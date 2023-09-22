Силовики задержали супружескую пару, которую распознали по кадрам из фильма «Хроника настоящего» Николая Маминова, утверждает провластный телеграм-канал «Книга Гу "База"».

В ролике задержанный мужчина говорит, что работает программистом в EPAM. Девушка на видео представляется его женой и утверждает, что они вместе ходили на акции протеста.

24 июля литовское СМИ Delfi опубликовало документальный фильм Николая Маминова «Хроники настоящего». Он состоит из документальных хроник беларуских протестов в 2020 году. В фильме видны лица участников протестов.