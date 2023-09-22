КГБ добавил в «список террористов» украинца и девятерых беларусов

КГБ добавил в «Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности» украинца и девятерых беларусов. Обновленный список опубликован на сайте комитета.

В перечень вошли обвиняемые по статье о теракте (статья 289 УК) Борис Пухальский, Иван Бородич и гражданин Украины Иван Лихолат. Их имена назывались в фильме «Азбука террориста», показанном по государственному телевидению.

Кроме них в списке осужденные по статье о разжигании вражды (статья 130 УК) Алексей Бородко, Вадим Боговков, Максим Зуев, Сергея Рябушко, Александр Напреенко и Александр Галуза. Также в перечень внесен осужденный по статье о призывах к действиям против нацбезопасности (статья 361 УК) Андрей Фомин.