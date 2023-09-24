Силовики в Лиде задержали руководителя за то, что он предупредил работника о том, что его искали силовики

Силовики в Лиде задержали мастера одного из частных предприятий из-за того, что он предупредил работника о том, что его искали силовики. Видео с задержанным опубликовал провластный телеграм-канал «ПуЛьС ГрОдНо».

Как задержанный руководитель говорит на видео, силовики приехали задерживать его подчиненного, однако его не было на рабочем месте. О визите силовиков мастер предупредил работника. Через некоторое время силовики задержали и самого мастера, и проверили его телефон, где обнаружили «в телеграм-канале информацию о распространении экстремистских материалов».

По какой статье задержан руководитель, и что с ним сейчас — не сообщается. Работник также в итоге был задержан, как пишут авторы провластного телеграм-канала, поводом для задержания стало то, что он прошел регистрацию в чате-боте «Плана Перамога».