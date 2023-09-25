В Жлобине двух военнослужащих приговорили к 3 месяцам гауптвахты за участие в акции протеста

Жлобинский районный суд приговорил военнослужащих Артура Панченко и Максима Овсянникова к 3 месяцам гауптвахты по обвинению в нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), пишет «Вясна».

Панченко служил по контракту на должности старшего пожарного спасателя. Его признали виновным в участии акции протеста 9 августа 2020 года. 20-летнего Максима Овсянникова, солдата срочной службы из Борисова, обвинили в участии в той же акции.

Гауптвахта — помещение, в котором отбывают наказание военнослужащие Вооруженных Сил.

В феврале 2022 года суд Фрунзенского района Минска приговорил 19-летнего военнослужащего к 1 месяцу гауптвахты по статье об оскорблении представителя власти (статья 369 УК) за комментарий о милиционере в телеграм-канале.