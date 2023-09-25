К году колонии суд приговорил жительницу Барановичей, которая поставила лайк на видео в «Одноклассниках»

К году колонии суд приговорил жительницу Барановичей Светлану Баканову, признав ее виновной в клевете в отношении Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК), пишет «Вясна».

Суд прошел 17 августа, но о его результатах стало известно только сейчас. По информации правозащитников, причиной для уголовного дела стал лайк Бакановой под видео в «Одноклассниках», где Лукашенко обвиняли «в убийствах и измене государству».

Светлану Баканову задержали 17 мая и арестовали на 7 суток по статье о распространении «экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП), а после перевели в СИЗО.