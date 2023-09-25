Литовский банк Luminor Bank сообщил о прекращении работы карточек банка на территории Беларуси

Литовский банк Luminor прекратил обслуживание платежных карт на территории Беларуси, сообщила пресс-служба банка.

В Беларуси больше нельзя расплачиваться платежными картами, выпущенными Luminor Bank. Это касается как торговых точек на территории Беларуси, так и интернет-магазинов. Снять деньги с карты Luminor в беларуских банкоматах также не получится.

В конце августа SEB Bank сообщил об ограничениях в работе карточек в Беларуси.

— Рекомендуем не рассчитывать на совершение расчетов картами бака SEB в Беларуси, поскольку они могут быть не выполнены. Снятие средств в банкоматах в Беларуси тоже может быть невозможно, — сказано в сообщении.

До этого литовский Swedbank с 6 сентября прекратил обслуживание своих карт на территории Беларуси.