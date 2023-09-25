Суд приговорил видеооператора Вячеслава Лазарева к 5,5 годам колонии за содействие «экстремисткой деятельности»

Витебский областной суд приговорил видеооператора Вячеслава Лазарева к 5,5 годам колонии по обвинению в содействии «экстремистской деятельности», а его жену Татьяну Пытько — к 3 годам колонии по статье о создании «экстремистского формирования» или участии в нем (статья 361-1 УК), передает БАЖ.

По версии следствия, Вячеслав Лазарев и Татьяна Пытько сотрудничали с телеканалом «Белсат». Дело против них суд рассматривал в закрытом режиме.

Вячеслава Лазарева задержали в феврале после обыска. В июне была задержана и Татьяна. Их дочь, которой недавно исполнился год, отправили сначала в детскую больницу, а потом передали бабушке.