Осужденному на 22 года Вячеславу Малейчуку назначили еще 2 года колонии за «злостное неповиновение администрации»

Суд Горецкого района приговорил Вячеслава Малейчука к еще 2 годам лишения свободы за злостное неповиновение администрации колонии (статья 411 УК), пишет «Вясна».

Заседание прошло 23 августа, но о его результатах стало известно только теперь. Причиной для обвинения стал отказ Малейчука выходить на работу в первую смену на деревообработку. Сначала мужчину поместили в ШИЗО, а потом перевели в помещение камерного типа.

Малейчук свою вину не признал. В феврале его уже осудили за неповиновение администрации колонии и добавили к сроку 1 год.

В мае 2022 года суд приговорил Малейчука к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в покушении на акт терроризма (статья 14 и части 1, 3 статьи 289 УК), приготовлению к его совершению повторно, сопряженном с убийством человека (статья 13 и часть 3 статьи 289 УК), незаконных действиях в отношении взрывчатых веществ (часть 3, 4 статьи 295 УК), незаконных действиях в отношении горючих веществ (часть 1 статьи 295-3 УК).

По совокупности приговоров срок Малейчука теперь составляет 22,5 года колонии строго режима, уточняет «Вясна».