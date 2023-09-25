Суд в Украине приговорил беларуса к 6 годам лишения свободы за распространение информации о перемещении ВСУ

Заречненский суд Ровенской области приговорил беларуса к 6 годам лишения свободы по статье о распространении информации о перемещении ВСУ (статья 114-2 УК Украины), решение опубликовано в Реестре судебных решений Украины, заметила «Радыё Свабода».

Согласно протоколу суда, мужчина передавал данные через мобильный телефон абоненту, зарегистрированному на номер беларуского оператора, «сотрудничал с беларускими и российскими спецслужбами».

На заседании обвиняемый не признал вину и сказал, что к нему домой приходили неизвестные люди, которые представились сотрудниками беларуского консульства, поздравили его с Днем вывода советских войск из Афганистана и дали 2000 гривен. Они же вручили ему телефон, сказав, что будут на него звонить.

Два месяца беларус разговаривал с человеком «из консульства», которому передавал сведения от местных жителей — о местонахождении сил ТРО и военнослужащих ВС. Действия неизвестных ему людей он назвал «провокацией». Обвиняемый подтвердил, что голос на представленных в суде аудиозаписях принадлежит ему, но заявил, что «не желал вредных последствий и не был инициатором общения, специальной информации не собирал».

Во время допроса брат обвиняемого сказал, что домой к родственнику приезжали работники СБУ, которые представились сотрудниками беларуского консульства.

2 июня СБУ отчиталась о задержании беларуса, назвав его «агентом КГБ».