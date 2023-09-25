Спортивного блогера Дмитрия Сельвеструка обвиняют в содействии «экстремистской деятельности»

Спортивного блогера и автора телеграм-канала «Серебряный век. Футбол Беларуси» Дмитрия Сельвеструка обвиняют в содействии «экстремистской деятельности» (часть 1 статьи 361-4 УК), пишет «Вясна».

Рассмотрение дела против него начнется 27 сентября в Минском городском суде. В чем конкретно обвиняют блогера, правозащитникам неизвестно.

О задержании Сельвеструка стало известно в мае. Телеграм-канал «Серебряный век. Футбол Беларуси» пишет новости и аналитику про беларуский футбол. Канал насчитывает почти 2 000 подписчиков.