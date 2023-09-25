Суд приговорил двух туркменских студентов минского университета к 4,5 годам колонии за организацию незаконной миграции

Суд Гродненского района приговорил двух студентов Международного экологического института имени Сахарова из Туркменистана к 4,5 годам колонии за организацию незаконной миграции (статья 371-1 УК), сообщает издание Turkmen.news.

Журналисты издания опубликовали фото письма замминистра образования Александра Бахановича. Он обратился к руководителям вузов с просьбой «принять исчерпывающие меры профилактики» в отношении студентов из Туркменистана из-за «многочисленных» случаев их задержаний в пограничной зоне.

В приложении к письму приводится несколько приговоров студентам из Туркменистана, обвиняемым в организации незаконной миграции.

12 мая Гродненская пограничная группа задержала двух студентов — Аламова Керима и Алладжанова Сапагелди — за организацию незаконной миграции 10 граждан Египта. 18 августа суд Гродненского района приговорил их к 4,5 годам колонии и штрафу в размере 120 базовых величин каждому.

22 марта пограничники Лидского района задержали студента МГЭИ Раджепова Новруза и восьмерых граждан Индии. 5 июля суд Щучинского района приговорил студента к 3 годам колонии и штрафу в 50 базовых величин.

В письме Бахановича приводится информация о 28 административных делах в отношении студентов из Туркменистана за нарушение пограничного режима (статья 24.19 КоАП) и нарушение законодательства о трудовой миграции (статья 24.35 КоАП).