Полк Калиновского объявил о создании батальона, куда войдут офицеры НАТО и иностранцы с боевым опытом в Ираке

Полк Калиновского объявил о создании нового батальона Western, куда войдут офицеры НАТО и иностранцы с боевым опытом в Ираке и Афганистане, сообщила пресс-служба подразделения.

В сообщении говорится, что все добровольцы нового батальона ранее служили в профессиональных вооруженных силах различных государств, входящих в Североатлантический альянс, и большинство из них имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане.

Полк Кастуся Калиновского — воинское формирование в составе Вооруженных Сил Украины, созданное в марте 2022 года. В его состав входят беларуские добровольцы. Полк состоял из двух батальонов: «Волат» і «Літвін».