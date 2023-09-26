Беларуса задержали за оскорбление мужчины с шевроном ЧВК «Вагнера»

Провластный телеграм-канал «Книга ГУ"База»» опубликовал видео с беларусом, которого задержали за оскорбление мужчины с шевроном ЧВК «Вагнер» и флагом Беларуси.

На милицейском видео задержанный рассказал, что 19 сентября пришел на почту забрать заказ на почту. Там он увидел мужчину, у которого на одежде была символика ЧВК «Вагнера» и государственный флаг. По словам задержанного, он оскорбил его и записал на видео.

Авторы телеграм-канала утверждают, что беларуса задержали по фотографии из бота обратной связи. По каким статьям его обвиняют — неизвестно.