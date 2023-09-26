Проект Infobank заявил о прекращении работы

Аналитический проект Infobank заявил о прекращении своей деятельности. Такое сообщение появилось на сайте проекта.

В заявлении от имени редактора Infobank сказано, что проект существовал с 2007 года, и до событий 2020 год оставались «вне политики».

В 2020 году на сайте проекта появились баннеры в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, фото людей, пострадавших от действий силовиков. Осенью 2020 года проект поучаствовал в объявленной тогда забастовке — отключил дополнительные функции сайта, и разместил на главной странице баннер-заглушку.

В марте 2022 года сайт проекта был заблокирован в Беларуси.

Как сказано в сообщении, сотрудники редакции покинули страну, и сейчас не намерены продолжать работу.

«Мы не понимаем как можно писать про рекламные акции банков, когда в стране сажают за фотографию с марша протеста 2020 года — на 3 года.

Как можно рассказывать про выгодные кредиты, когда за комментарий против войны людей тоже сажают в тюрьму на годы? Как можно писать про рейтинги вкладов, когда видишь как Беларусь все больше и больше превращается в Северную Корею», — говорится в заявлении редакции.